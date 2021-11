New York (SID) - Die Streamingplattform Apple TV+ hat eine Dokumentation über Basketball-Legende Earvin Magic Johnson angekündigt. Die vierteilige Reihe soll sich um das Leben Johnsons "von seinen bescheidenen Anfängen in Lansing bis zu seinen fünf NBA-Titeln mit den Los Angeles Lakers" drehen, hieß es in der Mitteilung von Apple TV+. Dazu gehe es darum, wie "er den Diskurs über HIV veränderte" und "zu einem der erfolgreichen Aktivisten und Unternehmer wurde". Einen Starttermin gab der Streamingdienst noch nicht bekannt.

Magic Johnson hatte 1991 auf dem Höhepunkt seiner aktiven Karriere bekannt gegeben, am HIV-Virus erkrankt zu sein und damit die Sportwelt erschüttert. Anschließend nutzte er seine Bekanntheit, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen.

Neben den fünf NBA-Titeln gewann Johnson mit den USA 1992 Gold bei den Olympischen Spielen in Barcelona. In der Profiliga wurde Magic zudem dreimal zum MVP (wichtigster Spieler) gewählt.