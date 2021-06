München - Solche Schlagzeilen wünscht man sich in Los Angeles sicher nicht.

Lakers-Profi Alex Caruso wurde am Dienstag von der Polizei festgenommen. Grund für die Festnahme: Der Sportler war in Besitz von Marihuana und Drogenutensilien.

Eigentlich wollte Caruso ein Flugzeug am Easterwood Airport in College Station in Texas besteigen. Als die Polizei jedoch seine Sachen durchsuchte, fand sich darin eine Kräutermühle, die Marihuana enthielt – das bestätigte Leutnant Bobby Richardson vom Texas A&M Police Department "ESPN".

Caruso wurde wieder freigelassen

Weil Caruso aber weniger als zwei Unzen des Rauschgifts besaß, wurde er lediglich wegen zwei Ordnungswidrigkeiten angeklagt und durfte nach der Hinterlegung einer Kaution gehen.

Dennoch kommt der Vorfall für den 27-Jährigen zur Unzeit. Sein Vertrag bei den Lakers endet im Sommer, dann ist Caruso Free Agent.

Seit 2017 ist er in L.A. unter Vertrag und spielt seitdem meist als Bankspieler eine wichtige Rolle. 2020 gewann er mit dem Team die Meisterschaft. In der zurückliegenden Saison gelangen ihm in 58 Spielen durchschnittlich 6,4 Punkte, 2,9 Rebounds und 2,8 Assists.

