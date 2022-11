München/Boston - Ohne den am Rücken verletzten deutschen Basketball-Star Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks in der NBA eine klare Niederlage in der Nacht zum Donnerstag hinnehmen müssen. Die Texaner verloren bei den Boston Celtics mit 112:125.

Luka und Tatum die besten Scorer

Dabei hatten die Mavs im slowenischen Ausnahmekönner Luka Doncic (42 Punkte) den überragenden Spieler auf dem Feld. Er erzielte außerdem acht Rebounds und neun Assists.

Für die Celtics war Jayson Tatum mit 37 Zählern am erfolgreichsten. Zuletzt hatte Boston nach neun Siegen in Folge in Chicago wieder die erste Niederlage kassiert.

"Das ist wirklich eine talentierte Truppe aus Dallas, und Luka ist der Kopf der Schlange. Es war schön, wieder zu Hause zu spielen und auf die Siegerstraße zurückzukehren", meinte Tatum, der zum zehnten Mal in seiner Karriere 35 Punkte und mehr in einem Spiel erzielte.