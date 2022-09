München/Boston - Er war einer der Helden bei den Boston Celtics in der vergangenen Saison.

Head Coach Ime Udoka führte den NBA-Rekordchampion in seiner ersten Saison gleich in die Finals, was dem Traditionsteam zuvor zwölf Jahre lang nicht gelungen war.

Doch nun könnte der einstige Erfolgsgarant tief fallen. Udoka sieht sich Anschuldigungen ausgesetzt, die womöglich zu einer Sperre für die gesamte Saison führen könnten.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, führte der 45-Jährige eine intime Beziehung zu einer Mitarbeiterin der Celtics.

Hat Udoka gegen Richtlinien verstoßen?

Auch wenn es sich um ein einvernehmliches Verhältnis handeln soll, hätte Udoka damit gegen die Richtlinien der Franchise verstoßen.

Wie "ESPN" meldet, könnte Udoka vereinsintern für die gesamte Spielzeit, die am 18. Oktober beginnt, gesperrt werden. Zumindest sei diese Strafe in den Diskussionen innerhalb der Organisation zur Sprache gekommen.

Der Coach werde zwar aller Voraussicht nach seinen Job nicht verlieren, könnte aber vorübergehend von einem seiner beiden Assistenten Will Hardy oder Joe Mazzulla ersetzt werden.

Eine Entscheidung über das Strafmaß könnte noch am heutigen Donnerstag fallen.

Udoka ist mit Schauspielerin liiert

Udoka ist seit 2010 mit der Schauspielerin Nia Long liiert. Beide haben einen gemeinsamen Sohn und sind seit 2015 verlobt.

Im Sommer vergangenen Jahres kam er als Head Coach nach Boston, nachdem er bei den San Antonio Spurs, den Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets als Co-Trainer gearbeitet hatte.

Bei den Celtics ersetzte er Brad Stevens, der in der Organisation zum President of Basketball Operations aufstieg und Nachfolger von Danny Ainge wurde.

Du willst die wichtigsten NBA-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.