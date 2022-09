New York (SID) - NBA-Trainer Ime Udoka von den Boston Celtics muss sich laut Medienberichten auf eine lange Sperre gefasst machen. Offenbar aufgrund einer einvernehmlichen Beziehung mit einer Celtics-Mitarbeiterin droht dem 45-Jährigen eine Suspendierung für die komplette Saison 2022/2023. Wie ESPN und The Athletic berichten, soll Udoka mit der Beziehung gegen die Richtlinien der Organisation verstoßen haben.

Laut ESPN wird die Strafe noch am Donnerstag offiziell verkündet. Udoka hatte Boston in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 2010 in die Finalserie geführt. Mit dem mittlerweile zu den Indiana Pacers abgewanderten Nationalspieler Daniel Theis unterlagen die Celtics den Golden State Warriors (2:4). Da die Saisonvorbereitung bald beginnt, gilt Assistenzcoach Joe Mazzulla nach ESPN-Angaben als wahrscheinliche Interimslösung.