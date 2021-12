Köln (SID) - Die Corona-Pandemie hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu den ersten Spielabsagen der laufenden Saison geführt. Die Partien der Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons am Dienstag und bei den Toronto Raptors am Donnerstag müssen verlegt werden, weil zehn Spieler und weitere Teammitglieder der Bulls unter das Corona-Protokoll der Liga fallen.

Mindestens acht Spieler müssen einem Team zur Verfügung stehen, damit ein Spiel ausgetragen werden kann. Die Bulls sind eines von vielen NBA-Teams, bei denen alle Spieler vollständig geimpft sind. Nachholtermine für die beiden Spiele stehen noch nicht fest. In der vergangenen Saison waren insgesamt 31 Partien wegen COVID-19 verlegt worden.