Los Angeles - NBA-Center Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves trauert um seine Mutter. Jacqueline Towns verstarb am Montag infolge einer Corona-Erkrankung. "Jackie, wie sie im Familien- und Freundeskreis liebevoll genannt wurde, hatte mehr als einen Monat lang gegen das Virus gekämpft, dem sie am 13. April erlag", teilten die Timberwolves mit.

Karl-Anthony Towns hatte am 25. März ein emotionales Instagram-Video gepostet, in dem er den Kampf seiner Mutter gegen COVID-19 beschrieb. Zugleich hatte der 24-Jährige seine Anhänger in den Sozialen Medien ermahnt, die Corona-Pandemie ernst zu nehmen und sich an die Richtlinien zu halten.

