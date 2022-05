Köln - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber droht mit den Dallas Mavericks das Aus in den NBA-Playoffs.

Die Texaner verloren das fünfte Viertelfinal-Duell bei den favorisierten Phoenix Suns deutlich mit 80:110 und gerieten in der Serie "best of seven" mit 2:3 in Rückstand. Vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals erforderlich, das sechste Spiel findet in der Nacht zu Freitag in Dallas statt.

Die Mavs agierten lange auf Augenhöhe, verloren in einem schwachen dritten Viertel, in dem sie nur 14 Zähler erzielen konnten, aber den Anschluss. Kleber steuerte in knapp 25 Minuten Einsatzzeit vier Punkte bei. Der Slowene Luka Doncic war mit 28 Zählern bester Werfer bei Dallas.

Ebenfalls auf 28 Zähler kam Devin Booker als bester Werfer der Suns.

Devin Booker led the @Suns to victory in Game 5 taking a 3-2 series lead! #RallyTheValley #ValleyProud



Devin Booker: 28 PTS, 7 REB, 2 STL

Mikal Bridges: 14 PTS, 7 REB, 4 STL



🏀 Game 6: Thursday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/Bjv0qKNQY5 — NBA (@NBA) May 11, 2022

NBA-Playoffs: Auch Heat vor Conference Finals

Vor dem Halbfinaleinzug steht auch Miami Heat.

Der Finalist von 2020 gewann das fünfte Spiel gegen die Philadelphia 76ers mit 120:85 und ging in der Serie mit 3:2 in Führung.

