München - Es war einer der emotionalsten Momente seiner Karriere.

Als Dirk Nowitzki im April 2019 von den Dallas Mavericks in den Ruhestand verabschiedet wurde, fuhr die Franchise einiges auf, um ihrer Klub-Legende einen würdigen Abschied zu bereiten.

Owner Marc Cuban lud zu Nowitzkis letztem Heimspiel dessen Idole Scottie Pippen, Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Kemp und Detlef Schrempf in die Halle ein. Auf dem Parkett wurde schließlich das gesamte Licht des American Airlines Center auf den Deutschen projiziert. Es gab Tränen, denkwürdige Bilder, rührende Filme.

In der Nacht auf Donnerstag könnten sich in der Heimstätte der Mavs wieder ähnliche Bilder abspielen. Dann nämlich kommt es vor der Partie zwischen den Mavericks und den Golden State Warriors zu einem ganz besonderen Moment: Die Franchise wird Nowitzkis Trikot mit der 41 unter die Hallendecke ziehen und die Rückennummer im Anschluss nie wieder vergeben.

Nowitzki will sich überraschen lassen

"Das wird ein ganz besonderer Abend sein. Ich bin sicher, sie werden mich wieder mit irgendetwas überraschen", erklärte der 43-Jährige, der mit seiner Ehefrau Jessica und den drei gemeinsamen Kindern auch knapp drei Jahre nach seinem Karriereende in der texanischen Metropole lebt.

Was sich die Verantwortlichen der Mavs ausdenken, um der aus Würzburg stammenden Klub-Legende einen besonderen Abend zu bereiten, darüber will sich Nowitzki im Voraus keine Gedanken machen.

"Ich will vorher gar nicht wissen, was sie machen und wer in einem Video spricht. Ich will mich einfach überraschen lassen von all den Emotionen. Das wird überwältigend, so viel steht jetzt schon fest."

Mavs planen Statue vor der Arena

21 Jahre lang blieb Nowitzki, der als erster Europäer zum NBA-MVP ernannt wurde, seiner texanischen Franchise treu. Für ein anderes Team spielte er nie, einer der Gründe, warum er bis zum heutigen Tag auch bei vielen gegnerischen Fans hohe Anerkennung genießt.

"Ich habe immer die Loyalität der Verantwortlichen und der Fans gespürt. Für mich war es einfach, hier zu bleiben", so der 43-Jährige weiter. Gekrönt wurde die Ära mit dem ersten und bis heute einzigen NBA-Titel für die Mavs im Jahr 2011.

Knapp drei Jahre nach seinem Karriereende ist Nowitzki in Dallas allgegenwärtig. Eine Straße wurde nach ihm benannt, auf dem Hallenboden ist sein Markenzeichen, der einbeinige Fadeaway-Shot grafisch verewigt, zudem soll eine Statue vor der Arena entstehen.

"Das ist absolut surreal. Eines Tages die Statue zu sehen, das macht mich superstolz", erklärte Nowitzki.

Nowitzki will Emotionen ausleben

Davor steht mit der Trikot-Ehrung aber erst einmal ein ganz besonderer Moment an, den der Deutsche ungeplant und voller Emotionen auskosten will. "Ich will mich im Augenblick verlieren", kündigte er auf der Pressekonferenz der Mavericks an.

Sollten diese Momente auch nur annähernd so emotional werden wie die bei seinem letzten Heimspiel, dann wird wohl kaum ein Auge trocken bleiben.

