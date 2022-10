Dallas (SID) - Basketball-Profi Maximilian Kleber sieht die Dallas Mavericks in der kommenden NBA-Saison in neuer Rolle. "Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen, wie wir es wahrscheinlich letztes Jahr hatten. Sondern Teams kommen, um uns zu schlagen", sagte der 30-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Waren die Mavericks in der Vorsaison erst in den Conference Finals, sozusagen dem Halbfinale, am späteren Meister Golden State Warriors gescheitert, lechzen sie diesmal nach mehr. Natürlich, so Kleber, wolle Dallas die wieder in die Play-offs: "Und dann muss man einfach Serie für Serie abwarten." In der Nacht zum kommenden Donnerstag (4.00 Uhr) reisen die Mavs zum Auftakt zu den Phoenix Suns.

In Sachen Meisterschaftsanwärter wagt sich der Hüne von 2,08 m sogar etwas aus der Deckung. "Ich würde jetzt gerne Dallas sagen. Aber ich glaube, da sind noch ein paar andere starke Teams dabei. Viele Leute haben die Los Angeles Clippers auf dem Radar mit Kawhi Leonard, der wieder zurück ist", sagt der "Big Man", doch insgesamt sei die Konkurrenz diesmal "extrem schwierig einzuschätzen".

Kleber selbst hatte sich zum Ende der abgelaufenen Saison mit einer Knöchelverletzung herumgeplagt und ließ gar die Heim-EM aus, um die Blessur richtig auszukurieren. "Es geht deutlich besser", so Kleber zu seinem aktuellen Status: "Ein paar Kleinigkeiten gibt es, die nicht ganz perfekt sind, aber ich habe die Zeit sinnvoll genutzt."