Frankfurt/Main - Angeführt vom starken Nationalspieler Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder den dritten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Der 26 Jahre alte Point Guard, der von der Bank kam, war beim 109:103 gegen die Cleveland Cavaliers mit 30 Punkten bester Werfer der Thunder. Oklahoma liegt im Westen punktgleich mit den Dallas Mavericks auf Platz sechs voll auf Play-off-Kurs.

Mehr zur NBA in "Locker Room - das US-Sport-Magazin" in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:00 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie verloren die Mavericks um den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber mit 107:121 gegen die Memphis Grizzlies. Überragender Akteur auf dem Parkett im American Airlines Center war der Lette Kristaps Porzingis mit 32 Punkten, Kleber stand in der Starting-Five und steuerte in fast 32 Minuten zehn Punkte und sechs Rebounds bei. Jungstar Luka Doncic fehlte weiterhin verletzt.

Einen Eintrag in die Geschichtsbücher der NBA sicherte sich hingegen der Serbe Nikola Jokic durch eine Galavorstellung beim knappen 98:95-Sieg seiner Denver Nuggets bei Utah Jazz. Der 24 Jahre alte Center kam in knapp 40 Minuten Spielzeit auf 30 Punkte, 21 Rebounds und 10 Assists. Damit avancierte Jokic erst zum zehnten Spieler in der Ligageschichte, der ein Triple-Double mit über 30 Punkten, 20 Rebounds und 10 Assists auflegte. Dies war zuvor unter anderem Legende Wilt Chamberlain und NBA-Topscorer Kareem Abdul-Jabbar gelungen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.

Anzeige: Die NBA live und on Demand bei DAZN http://bit.ly/DAZNranMulti2020