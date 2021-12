Dallas (SID) - Wenn am 5. Januar das Trikot von Basketball-Legende Dirk Nowitzki unter das Hallendach des American Airline Centers gezogen wird, geht für den langjährigen NBA-Profi der Dallas Mavericks ein Traum in Erfüllung.

"Ich bin eigentlich ein Typ, der das Rampenlicht nicht mag. Aber es macht mich unfassbar stolz, dass meine tolle Zeit bei den Mavericks so gewürdigt wird. Ein Traum wird wahr", sagte Nowitzki in einer digitalen Medienrunde rund um die NBA Christmas Day Games (25. Dezember ab 18 Uhr/DAZN und NBA League Pass).

Die Mavericks, für die der Würzburger 21 Jahre lang gespielt und mit denen er 2011 die NBA-Meisterschaft gewonnen hatte, wollen seine Trikotnummer 41 nicht mehr vergeben und in einer in den USA üblichen Aktion unter das Hallendach hängen. Auch eine Statue des 43-Jährigen soll in der Zukunft vor der Arena aufgestellt werden.

"Ich kam vor über 20 Jahren nach Dallas und hätte mir sowas niemals vorstellen können. Das wird ein toller Abend, meine Freunde und Familie werden mit dabei sein. Wahrscheinlich kriege ich auch noch ein Video", sagte Nowitzki lachend über die Ehrung, die Anfang des neuen Jahres beim Heimspiel gegen die Golden State Warriors geplant ist.