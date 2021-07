München/Milwaukee - Die Wartezeit in Milwaukee ist endlich vorbei. 50 lange Jahre mussten die Fans der Bucks auf die NBA Championship warten, nun ist es wieder so weit. Mit 105:98 setzten sich die Mannen aus Wisconsin gegen die Phoenix Suns durch.

MVP Giannis überragt alle

Rund die Hälfte der 105 Punkte erzielte Giannis Antetokounmpo, der an diesem Abend nicht zu stoppen war: 50 Punkte und 14 Rebounds gelangen dem "Greek Freak" an diesem Abend, erst zum siebten Mal in der Finals-Geschichte schoss ein Spieler für 50 Punkte.

Dabei half ihm auch die überragende Quote von 17/19 Freiwürfen, also 89%. Folgerichtig wurde Giannis zum MVP der Finals gewählt, dessen Power die Suns nie in den Griff bekamen. Bereits nach dem ersten Viertel führten die Bucks mit 13 Punkten.

Auf Seiten der Suns, die weiterhin titellos in ihrer Franchise-Historie bleiben, war Chris Paul mit 26 Zählern der Top-Scorer, Devin Booker kam auf 19 Punkte. Gegen die Naturgewalt Antetokounmpo und das ausverkaufte Fiserv Forum im "Deer District" war jedoch an diesem Abend kein Ankommen.

Auf den Spuren von Kareem Abdul-Jabbar

1971 krönten sich die Bucks letztmals zum Champion. Damals wie heute gab es einen überragenden Mann, vor 50 Jahren war es Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar, der sein Team zum Titel führte.

Damals war es gar ein 4:0-Sweep gegen die Baltimore Bullets, die heute die Washington Wizards sind. Abdul-Jabbar wurde zum Finals MVP gewählt.

Wie der heute 74-Jährige ist auch Giannis mehr oder minder einvernehmlich MVP geworden, die Parallelen zum Urgestein der NBA sind nicht zu verneinen. Die Parallele der Hall of Fame-Ehrung ist derweil, nach den diesjährigen Finals, nur noch eine Frage der Zeit.

