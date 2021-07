Köln (SID) - Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner sieht in der NBA-Erfahrung seines großen Bruders Moritz vor dem Draft am Donnerstag (2.00 Uhr/DAZN) keinen entscheidenden Vorteil. "Das hat schon sehr geholfen, ich habe ihn auch vieles gefragt. Viele Dinge sind gut zu wissen. Aber nichts kann dich wirklich auf die NBA, den Lifestyle und die Business-Seite vorbereiten", sagte der 19-Jährige in einem Presse-Call am Montag.

In den "Mock Drafts", der Experten-Vorhersage für die Verteilung der Talente auf die 30 Teams, ist Wagner ein Kandidat für einen Top-Ten-Pick. ESPN beispielsweise handelt ihn als potenziellen Zugang der Sacramento Kings an neunter Stelle. Moritz Wagner (24) spielte nach einer Odyssee durch die vergangene Saison zuletzt bei Orlando Magic - und derzeit in Tokio beim Olympiaturnier für Deutschland.

"Im Eins-gegen-Eins würde ich ihn schlagen, glaube ich", sagte Franz Wagner lachend. "Er würde wohl was anderes sagen, aber das soll ja auch so sein. Ich bin ein guter Werfer von außen und kann gut verteidigen." Am liebsten würde er mit dem großen Bruder in einer Mannschaft auflaufen: "Er ist ein Schmerz im Ar..., sorry - gegen ihn zu spielen, ist wirklich hart."

Franz, 2,05 m groß, Forward und 2019 Vize-Meister in Deutschland mit Alba Berlin, hatte sich für den Draft und damit gegen ein drittes College-Jahr bei den Michigan Wolverines entschieden. "Wenn Moe in der Liga spielen kann", scherzte er bei seiner Bekanntgabe, "dann nehmen die ja anscheinend jeden."

Moritz Wagner war ebenfalls von Alba ans College nach Michigan gezogen, beim 2018er-Draft wählten ihn die Los Angeles Lakers an Position 25 aus, momentan ist er vertragslos. Der Draft 2021 findet im Barclays Center in Brooklyn/New York statt.