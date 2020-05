Los Angeles (SID) - Basketball-Superstar LeBron James glaubt an eine Fortsetzung der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA. "Gebt die Saison auf keinen Fall auf", sagte der 35-Jährige von den Los Angeles Lakers in einem Beitrag der Plattform Uninterrupted. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die NBA-Saison seit Mitte März unterbrochen. James sehnt sich nach einer Rückkehr.

"Nicht nur ich und meine Teamkollegen wollen wieder spielen. Es gibt viele Spieler, die ich kenne, die wieder spielen wollen", sagte er. Die Gesundheit müsse aber an erster Stelle stehen. "Natürlich wollen wir nicht die Gesundheit der Spieler oder deren Familien auf's Spiel setzen", sagte er. Die aktuelle Pandemie sei beispiellos. "Wir können es nicht kontrollieren", mahnte James.

Spiele ohne Fans seien für ihn nicht reizvoll, aber wichtig sei, einfach wieder auf dem Feld zu stehen. "Ich liebe den Basketball. Ich weiß, wie inspirierend Basketball und der Sport selbst sein können", sagte er. Zuletzt hatten diverse Medien berichtet, Ligaboss Adam Silver wolle sich mit der Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison noch bis zu einem Monat Zeit nehmen.