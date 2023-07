Superstar LeBron James will seine Karriere in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortsetzen. "Es ist mir egal, wie viele Punkte ich noch mache oder was ich auf dem Parkett kann oder nicht kann", sagte James am Mittwochabend in seiner Rede bei den Espys: "Die eigentliche Frage für mich ist: Kann ich spielen, ohne dieses Spiel zu betrügen? An dem Tag, an dem ich auf dem Parkett nicht mehr alles geben kann, ist es mit mir vorbei. Zum Glück für euch Jungs ist dieser Tag nicht heute."

Zuletzt hatte James nach dem Aus in den Play-offs mit seinen Los Angeles Lakers selbst die Spekulationen über einen Rücktritt angeheizt. "Ich muss über vieles nachdenken", hatte der 38-Jährige Ende Mai gesagt, "ich muss darüber nachdenken, wie es für mich persönlich mit dem Basketball weitergehen soll". Er stelle sich diese Frage am Ende der Saison "schon seit ein paar Jahren", ergänzte er nun. Nur habe er noch "nie offen darüber gesprochen".

Nach reiflicher Überlegung habe er auch diesmal gemerkt, "ja, ich habe noch etwas übrig. Eine Menge", betonte der viermalige NBA-Champion. Auch die Beobachtung seiner Basketball spielenden Kinder habe ihn zum Weitermachen ermutigt: "Wenn ich diese Kinder sehe, weiß ich sofort wieder, warum ich spiele. Diese Kinder bringen mich dahin zurück, wo ich sein muss, nämlich zur reinen Liebe zu diesem schönen Spiel." Sein ältester Sohn Bronny James spielt derzeit am College und könnte 2024 in die NBA aufrücken.

LeBron James war bei den Espys für das Brechen des NBA-Punkterekords von Kareem Abdul-Jabbar geehrt worden.