Köln - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks sein vorerst letztes Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Denver Nuggets mit 113:97 gewonnen. Die Liga lässt den Spielbetrieb wegen eines bestätigten Coronafalls bei den Utah Jazz bis auf weiteres ruhen.

Kleber lieferte eine hervorragende Leistung ab, der 28-Jährige kam auf 15 Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Bester Werfer der Mavericks war einmal mehr Luka Doncic mit 28 Zählern. In der Western Conference liegt Dallas auf dem siebten Platz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde. Ob diese allerdings noch stattfinden, ist unklar.

Die Liga hatte das positive Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder am Mittwochabend erhalten, die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der Spieler habe sich nicht in der Arena befunden. Die NBA werde die Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen, hieß es in einer Mitteilung der Liga.

