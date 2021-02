Oklahoma City/München - Das haben sich die Verantwortlichen der NBA-Teams Oklahoma City Thunder und der Atlanta Hawks wohl anders vorgestellt.

Während die Gastgeber in orangefarbenen Trikots aufliefen, entschieden sich die Hawks für rot. Das Problem: Beide Farben waren kaum auseinanderzuhalten. Fernsehzuschauer waren verblüfft.

Die Akteure in der Halle fühlten sich aber nicht gestört. "Es sah ein bisschen komisch aus", sagte OKC-Guard Shai Gilgeous-Alexander nach dem Spiel: "Aber es hatte keinen Einfluss auf mein Spiel."

Trikottausch in der Halbzeit

Nach zwei Vierteln führte OKC mit acht Punkten. Dann wechselten die Thunder auf NBA-Anordnung ihre Garnitur.

Statt in orange spielte der Gastgeber in weiß und verteidigte seine Führung. Am Ende gewann Oklahoma City mit 118:109 gegen Atlanta.

"Ich habe es gar nicht bemerkt oder darüber nachgedacht", sagte OKC-Coach Mark Daigneault. "Die Verantwortlichen haben mich zur Halbzeit darauf aufmerksam gemacht, als wir in die Umkleideräume gingen, in denen Jungs weiße Uniformen trugen. Dann gingen wir raus und spielten die zweite Hälfte."

Erst im Jahr 2017 hatte die NBA die Regel aufgehoben, nach der Heimteams in weißen Trikots antreten mussten.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.