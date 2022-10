Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sich eine Fingerverletzung zugezogen und wird den Los Angeles Lakers zumindest im Testspiel gegen die Sacramento Kings in der Nacht zu Samstag fehlen. Wie US-Medien berichten, sollen nun eingehende Untersuchungen Aufschluss über die Schwere der Blessur und die Ausfallzeit des 29-Jährigen bringen. Die Lakers starten in der Nacht zu Mittwoch gegen Meister Golden State in die Saison.

Für Schröder steht die Rückkehr zu den Lakers weiter unter keinem guten Stern. Wegen Visa-Problemen konnte der EM-Dritte erst am vergangenen Wochenende in die USA reisen und deutlich verspätet ins Training einsteigen.

Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den Rekordmeister spielte, hat bei den Lakers einen niedrig dotierten Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben und will sich für ein langfristiges Engagement empfehlen.