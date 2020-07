Am 30. Juli setzt die NBA ihren Spielbetrieb fort - in Disney World in Orlando/Florida. Das US-Sport-Magazin "Locker Room" (Samstag ab 23:45 Uhr auf ProSieben MAXX und On-Demand auf ran.de) beschäftigt sich mit dem Basketball-Comeback, wirft aber auch einen Blick auf den Stand der Dinge in der NFL.