Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner muss sich Medienberichten zufolge einen neuen Job suchen. Der 23-Jährige ist von NBA-Rekordmeister Boston Celtics nach knapp vier Wochen entlassen worden. Das berichtet unter anderem das Sportmagazin The Athletic. Der 23 Jahre alte Center war kurz vor Ende der Wechselperiode Ende März von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls und von dort nach Boston transferiert worden.

In Boston hatte Wagner angesichts großer Konkurrenz auf seiner Position einen schweren Stand. In neun Spielen kam der gebürtige Berliner im Schnitt nur auf 6,8 Minuten Einsatzzeit. Er steht nun auf der sogenannten Waiver List, von dort kann ihn ein anderes Team binnen 48 Stunden verpflichten. Danach ist Wagner als Free Agent auf dem Markt.

Derweil hatte Wagners früherer Teamkollege Isaac Bonga mit den Washington Wizards ein Erfolgserlebnis. Beim 117:115 der Wizards bei den New Orleans Pelicans steuerte der frühere Frankfurter 13 Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists bei.

Dagegen verlor Nationalspieler Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks in eigener Halle mit 109:117 gegen die New York Knicks. Kleber stand in der Startformation, kam in knapp 30 Minuten Spielzeit aber nur auf sechs Punkte und einen Rebound. Überragender Mann auf dem Parkett war New Yorks Julius Randle mit 44 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists.