Köln - Die Boston Celtics haben ihren erste große Chance zum Einzug ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor heimischer Kulisse vergeben. Der Rekordmeister musste sich im sechsten Spiel der Miami Heat im TD Garden mit 103:111 geschlagen geben und kassierte damit in der Best-of-seven-Serie den 3:3-Ausgleich.

Die Entscheidung fällt in der siebten Partie am Sonntag in Florida.

Butler liefert und wird gelobt

Nationalspieler Daniel Theis kam wie schon in Spiel fünf nicht zum Einsatz. Herausragender Spieler der Partie war Miamis Forward Jimmy Butler mit 47 Punkten, neun Rebounds und acht Assists. "Es ist unglaublich, so einen Kerl neben sich zu haben", sagte Mitspieler Kyle Lowry, "ich habe schon mit vielen großen Spielern gespielt, er ist einer der besten."

Für die Celtics wäre es bei einem Sieg am Sonntag der erste Finaleinzug seit 2010, ihren 17. und bislang letzten Meistertitel holten sie 2008. Finalgegner wären die Golden State Warriors, die sich gegen die Dallas Mavericks und Nationalspieler Maximilian Kleber mit 4:1 durchgesetzt hatten.

