München - Grippe oder Lebensmittelvergiftung? Bis heute ist nicht klar, warum es Michael Jordan in Spiel 5 der NBA Finals 1997 gegen die Utah Jazz schlecht ging.

Fest steht aber, dass das sogenannte "Flu-Game" in die Geschichte eingehen sollte. Durch die Ausstrahlung der Jordan-Dokumentation "The Last Dance" bekommt die Legende dieses Spiels nun neues Futter.

Jordan will vergiftet worden sein

Innerhalb dieser stellt Jordan seine eigene Theorie zur Schau. "Es war keine Grippe, es war eine Lebensmittelvergiftung." Jordan hatte in der Nacht zuvor eine Pizza bestellt und vermutet, dass diese ihn krank gemacht hat. Schwere Anschludigungen, gegen die sich der damalige Pizza-Lieferant aber nun deutlich wehrt.

"Ich sagte allen, dass ich die Pizza mache und kein anderer. Danach bin ich alleine zum Hotel gefahren worden", erinnert sich Craig Fite in der Radiosendung "The Big Show". Er selbst sei der einzige Bulls-Fan in der Pizzeria gewesen, daher wollte er sicher stellen, "dass niemand sonst die Pizza anfasst". Jordans persönlicher Fitnesstrainer Tim Grover erzählte später, dass fünf Lieferanten die Pizza ins Hotel gebracht haben sollen.

Fite glaubt an Erkältung

Fite hat eine andere Erklärung für Jordans Krankheit: "Jordan hat damals so viele Zigarren geraucht, die Fenster waren alle offen. Er hatte nur ein Unterhemd an oder war sogar oberkörperfrei. Ihr wisst doch alle, dass es sehr kalt wird, wenn in Park City die Sonne untergeht."

Laut Fites Theorie habe sich der Bulls-Star schlicht und weg erkältet, auch wenn dieser das immer noch anders sieht.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.