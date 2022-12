Köln (SID) - Die Dallas Mavericks müssen wochenlang ohne Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber auskommen. Wie der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NBA am Donnerstag bekannt gab, hat sich der 30-Jährige am Dienstag im Training einen Sehnenriss am rechten Oberschenkel zugezogen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr sei aktuell nicht absehbar, hieß es weiter.

"Wir machen uns Gedanken, welche Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen", so die Texaner. Informationen des internationalen Sportportals The Athletic zufolge könnte Kleber etwa sechs bis acht Wochen ausfallen.

In dieser Spielzeit kommt Kleber bislang in 22 Partien auf durchschnittlich 25,6 Minuten Einsatzzeit sowie 6,2 Punkte und 3,5 Rebounds pro Spiel. Die Mavericks belegen in der Southwest Division derzeit Rang drei.