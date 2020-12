München/Los Angeles - Die diesjährige Offseason verläuft für die Los Angeles Lakers weiterhin voll nach Plan. "Big Man" Anthony Davis unterschreibt beim amtierenden Titelverteidiger einen neuen Fünfjahresvertrag. Beim neuen Arbeitspapier des 27-Jährigen handelt es sich um einen sogenannten "Max Contract", der ihm insgesamt 190 Millionen US-Dollar einbringen wird. Das ist der höchstmögliche Betrag, den die Lakers nach den Salary-Cap-Regeln der NBA bieten dürfen.

Bereits kurz zuvor hatte Topstar LeBron James seinen Vertrag bei den Lakers um zwei weitere Jahre verlängert. Dafür wird der viermalige Champion mit 85,7 Millionen US-Dollar entlohnt. Davis und James werden in der kommenden Saison auch mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder auflaufen. Der Point Guard wechselte in dieser Offseason per Trade von den Oklahoma City Thunder nach Los Angeles.

NBA: Davis überzeugt als LeBrons Sidekick

Die Lakers hatten Davis 2019 in einem Blockbuster-Trade mit den New Orleans Pelicans verpflichtet: Lonzo Ball, Brandon Ingram und Josh Hart und insgesamt drei Erstrundenpicks wurden im Gegenzug für den siebenmaligen All-Star nach New Orleans geschickt.

Ein stolzer Preis, der sich für die Kalifornier aber auszahlte: Davis kam in seiner Debütsaison im Schnitt auf 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 3,2 Assists und 2,3 Blocks. Dabei verwandelte der 27-Jährige 50 Prozent seiner Würfe aus dem Feld und 33 Prozent seiner Dreipunkte-Würfe. Der Big Man hatte entscheidenden Anteil am ersten Titelgewinn der Lakers seit zehn Jahren und soll nach LeBron James das neue Kernstück der Franchise werden.

