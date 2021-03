München - Paukenschlag zur Trading Deadline in der NBA!

Gleich drei deutsche Spieler wurden von ihren Teams weitergetradet und laufen mit sofortiger Wirkung für eine andere Franchise auf, sofern die Trades von der Liga akzeptiert werden. Dies ist aber normalerweise reine Formsache.

Moritz Wagner zu den Bulls und weiter zu den Celtics getradet

Big Man Moritz Wagner wurde zunächst von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls getradet. Dort landete anschließend auch Daniel Theis, der von den Boston Celtics abgegeben wurde.

Doch die Hoffnungen auf ein deutsches Center-Duo beim ehemaligen Team von NBA-Ikone Michael Jordan zerschlugen sich blitzschnell wieder, denn die Bulls schicken für Theis dessen Landsmann Wagner nach Boston zur Traditionsfranchise.

Die Celtics sparen sich durch den Theis-Trade die Luxussteuer, da Wagner etwas weniger Gehalt bekommt als Theis.

Hartenstein nach Cleveland

Zudem wurde am Donnerstag ein weiterer deutscher Big Man per Trade in ein anderes Team "verschifft". Isaiah Hartenstein, bis dato Back-Up von MVP-Kandidat Nikola Jokic bei den Denver Nuggets, wurde zu den Cleveland Cavaliers abgegeben. Dort könnte der 22-Jährige mehr Spielanteile erhalten als zuletzt in Denver.

Auch um Dennis Schröder gab es einige Tradegerüchte, doch der Point Guard der Los Angeles Lakers wurde schlussendlich doch nicht getradet.

