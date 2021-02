New York/München - Dieses Spiel wird NBA-Superstar Kevin Durant wohl nicht so schnell vergessen.

In der Partie gegen die Toronto Raptors (117:123) kam Durant auf gerade einmal 19 Minuten Spielzeit, weil er für Verwirrung sorgte.

Was war passiert? Die NBA teilte mit, dass Durant zwar in den 24 Stunden vor dem Spiel ganze dreimal negativ auf Corona getestet wurde - er habe aber Kontakt zu einer Person gehabt, deren PCR-Test uneindeutig war. Darum durfte er zunächst gar nicht spielen, bevor er dann gegen Ende des ersten Viertels doch eingewechselt werden durfte - zum ersten Mal in seiner NBA-Karriere stand er übrigens nicht in der Starting Five.

Nach insgesamt 19 Minuten Einsatzzeit wurde er im 3. Viertel dann aber wieder vom Feld genommen, musste die Partie komplett verlassen und wurde isoliert. Zwischenzeitlich war seine Kontaktperson noch einmal getestet worden und hatte einen positiven Test geliefert, sodass Durant das Spiel verlassen musste.

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

Doch nun gilt es zu klären, ob Durant wirklich ein Hochrisikokontakt war und in Quarantäne muss und was dies für seine Teamkollegen bei den Nets sowie die Raptors-Spieler bedeutet. Bereits im März des vergangenen Jahres hatte Durant eine Corona-Infektion erlitten und war nach der erneuten Quarantäne sichtlich frustriert. "Befreit mich", schrieb er bei Twitter und schoss in einem weiteren Tweet gegen die Verantwortlichen der Liga, denen er "schwachsinnige PR" vorwarf.

Yo @nba, your fans aren’t dumb!!!! You can’t fool em with your Wack ass PR tactics.. #FREE7 https://t.co/78N1iKFAoc — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

"Ich kapiere nicht, was das Problem ist", zeigte auch Teamkollege James Harden wenig Verständnis: "Das Spiel hätte verschoben werden müssen. Er war mit uns allen zusammen. Ich verstehe nicht, warum er erst nicht spielen darf, dann doch spielen darf, und dann wieder vom Feld genommen wird."

