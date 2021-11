Frankfurt am Main (SID) - Angeführt vom überzeugenden Superstar Stephen Curry haben die Golden State Warriors ihre Dominanz in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA untermauert. Mit 40 Punkten führte Curry sein Team beim 104:89 gegen die Cleveland Cavaliers zum 13. Saisonsieg. 20 Zähler erzielte er dabei allein im Schlussviertel. Durch den Erfolg festigte Golden State den Platz an der Spitze der Western Conference.

Einen Dämpfer musste dagegen Nationalspieler Isaiah Hartenstein mit den Los Angeles Clippers hinnehmen. Das 108:120 bei den Memphis Grizzlies war für die Kalifornier die zweite Niederlage aus den vergangenen drei Partien. Hartenstein kam in rund 20 Minuten Spielzeit auf elf Punkte, sechs Rebounds und vier Assists.