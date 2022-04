Hamburg - Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks die zweite Runde der NBA-Play-offs erreicht. Die Texaner gewannen in der nordamerikanischen Profiliga auch Spiel sechs bei den Utah Jazz 98:96 und setzten sich damit in der Serie "best of seven" mit 4:2 durch. Kleber erzielte sieben Punkte und holte sechs Rebounds. Zuvor hatte bereits Nationalmannschaftskollege Daniel Theis mit den Boston Celtics (4:0 gegen Brooklyn Nets) das Conference-Halbfinale erreicht.

Bester Werfer bei Dallas war wie schon zuletzt der slowenische Superstar Luka Doncic. Er kam wie Jalen Brunson auf 24 Zähler. Den Grundstein zum vierten Erfolg legten die Mavs mit einem starken dritten Viertel, das Kleber und Co. nach einem zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstand mit 36:19 für sich entschieden. Glück hatte Dallas, dass ein Dreipunktwurf in der Schlusssekunde von Jazz-Forward Bogdan Bogdanovic nicht in den Korb fiel.

Ebenso in der nächsten Runde stehen die Philadelphia 76ers mit MVP-Kandidat Joel Embiid und die Phoenix Suns. Die 76ers siegten angeführt von ihrem Superstar Embiid (33 Punkte) bei den Toronto Raptors 132:97, die Suns gewannen auch dank der 33 Zähler von Chris Paul, der jeden seiner 14 Würfe versenkte, bei den New Orleans Pelicans 115:109. Beide Serien endeten 4:2.

Damit stehen nunmehr sechs der acht Teams für die Conference-Halbfinalspiele fest. Vor den Mavs, den 76ers und den Suns hatten bereits Titelverteidiger Milwaukee Bucks, die Golden State Warriors, die Miami Heat und Boston die nächste Runde erreicht.

