Köln (SID) - In der heißen Phase der regulären Saison in der NBA sind die Dallas Mavericks auf ungebremster Talfahrt. Der Klub von Nationalspieler Maxi Kleber kassierte am Sonntag bei den Charlotte Hornets mit 104:110 die vierte Niederlage in Folge und droht die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu verpassen.

40 Punkte und zwölf Rebounds des abermals herausragenden Dallas-Akteurs Luka Doncic waren zu wenig. Dabei holten die Mavericks, bei denen auch Kleber mit 14 Punkten überzeugte, einen 19-Punkte-Rückstand auf und lagen Mitte des Schlussviertels noch mit 98:97 in Führung.

Die Mavs weisen bei sieben ausstehenden Spielen in der regulären Saison eine Bilanz von 36 Siegen und 39 Niederlagen auf.