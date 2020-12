Los Angeles/Berlin - Dennis Schröder stemmte fleißig Hanteln, als er seinen Blick über den Pool auf die Palmen vor ihm schweifen ließ.

Ehrgeizig ackert Deutschlands bester Basketballer in seiner neuen Heimat Kalifornien für die riesige Karrierechance an der Seite von Superstar LeBron James. Wenn Schröder es richtig anstellt, steckt er sich 2021 nicht nur den klobigen Meisterring der NBA an. Als Champion im Trikot der Los Angeles Lakers hätte Schröder alle Trümpfe in der Hand.

Als Anführer gefordert

Er könnte zu einem Star in der besten Liga der Welt werden. In L.A. sieht sich der 27-Jährige als Anführer gefordert, das hat er schon bei seiner Vorstellung erklärt. Neben James und dem kongenialen Anthony Davis ist Schröder mit 15,5 Millionen Dollar Jahresgehalt die Nummer drei, und das soll sich auf dem Parkett widerspiegeln. Er ist für den Ballvortrag eingeplant, was vor allem James entlasten würde, der oft das Spiel der Lakers aufzieht.

"Die haben gesagt: 'Du wirst deine Rolle lieben. Du wirst mit LeBron und ohne LeBron auf dem Feld sein'", sagte Schröder, der auf den dichten Kader der Lakers verwies: "Wir haben sehr, sehr viel Qualität im Team. Ob ich starte, ob ich von der Bank komme. Das müssen wir halt noch gucken." Zuvor war er bei den Oklahoma City Thunder häufig von draußen gekommen und hatte derart überzeugt, dass er in der Vorsaison Zweiter bei der Wahl zum besten Ersatzspieler wurde.

Start gegen die Clippers

Nach dem Wechsel markiert der Saisonstart der NBA in der Nacht zum Mittwoch (4.00 Uhr MEZ) gegen die Los Angeles Clippers einen entscheidenden Abschnitt in Schröders Karriere. Sofern der Point Guard die leichte Knöchelverletzung, die ihn zuletzt plagte, bis dahin auskuriert. Es ist aber kaum zu erwarten, dass er sich von so etwas ausbremsen lässt, denn Schröder ist zu allem bereit.

Ja, eigentlich wollte er in Oklahoma City bleiben. Der Spielmacher versteht aber, welches Geschenk ihm gemacht wurde. Er kann nicht nur der zweite deutsche NBA-Champion nach Dirk Nowitzki werden, er hat auch die einmalige Gelegenheit, in der täglichen Arbeit mit James in ungeahnte Level vorzustoßen.

Der Beginn einer neuen Ära?

Der "King" sei immer hilfsbereit im Training, erzählte Schröder in einem Podcast des Deutschen Basketball Bundes: "Er hat mir erklärt: 'Dennis, so und so machen wir das hier'." Natürlich musste sich Schröder nach seiner Ankunft in Los Angeles viele Namen merken, wie er berichtete, aber mittlerweile klappt es ganz gut. Nur in Sachen Unterkunft will Schröder noch nachbessern.

"Meine Frau und ich haben uns ein paar Häuser in Manhattan Beach angeschaut, aber wir haben halt zwei Kinder, sind zu Viert und haben noch zwei, drei Leute, die mit uns leben. Dafür brauchen wir mehr Fläche", sagte er. Das klingt nach langfristiger Planung. Wie es nach seiner ersten Lakers-Saison weitergeht, ist jedoch nicht klar. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, doch mit einem Titel wäre Schröder für jedes NBA-Team interessant. Und vielleicht prägt er gar eine Ära unter Palmen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.