NBA

Dennis Schröder gewinnt - Wagner und Hartenstein mit Niederlage

Viel los in der NBA in der Nacht zum Samstag: Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder hat neun Punkte zum 105:94-Erfolg der Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs beigesteuert. Franz Wagner und Isaiah Hartenstein mussten mit den Orlando Magic bzw. New York Knicks Niederlagen verdauen.