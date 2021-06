Köln - Der neue MVP Nikola Jokic steht mit den Denver Nuggets im Playoff-Viertelfinale der NBA vor dem Aus.

Das Team des serbischen Star-Centers, der am Mittwoch erstmals zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewählt worden war, verlor gegen die Phoenix Suns 102:116 und liegt in der Best-of-seven-Serie mit 0:3 zurück. Jokic verbuchte ein Triple-Double mit 32 Punkten, 20 Rebounds und zehn Assists.

Unterdessen gingen die Philadelphia 76ers in ihrer Viertelfinalserie gegen die Atlanta Hawks durch den 127:111-Erfolg in der Olympiastadt von 1996 mit 2:1 in Führung. Joel Embiid führte die Sixers mit 27 Punkten, neun Rebounds und acht Assists zum Erfolg.

