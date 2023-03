NBA

Nach Rekordspiel: Doncic wird von Teamkollegen abgeduscht

Luka Doncic legt gegen die New York Knicks ein historisches Triple-Double hin und führt die Dallas Mavericks im Alleingang zum Sieg in der Overtime. Nach dem Spiel wird der Superstar in der Kabine von seinen Teamkollegen überrascht.

