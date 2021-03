New York - Der Talente-Draft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA findet in diesem Jahr am 29. Juli statt, eine Woche nach einem möglichen siebten Spiel der Finalserie. Das teilte die NBA am Montag mit. Teams, die sich nicht für die Play-offs qualifizieren, nehmen am 22. Juni an einer gewichteten Lotterie um den Top-Pick teil.

Es wurden allerdings keine Details über die Orte der Veranstaltungen bekannt gegeben. Die Deadline für Spieler, die sich vorzeitig für den NBA-Draft bewerben wollen, ist der 30. Mai.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.