Orlando/München - Die NBA ist zurück. Am Donnerstag stimmten 29 von 30 Teams dem Vorschlag der Liga zu, die Saison ab 31. Juli in Disney World in Orlando/Florida fortzusetzen, nachdem die Liga seit dem 11. März unterbrochen war.

Formal muss nun noch die Spielergewerkschaft, die am Freitag abstimmt, den Plan absegnen. Ihre Zustimmung gilt als sicher.

Doch wie wird der Modus aussehen? Welche Teams sind überhaupt dabei? Und was sind die Rahmendaten der Saison? ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur NBA-Rückkehr.

Wo und wann wird die restliche NBA-Saison ausgespielt?

Es standen mehrere Turnierformen zur Verfügung, doch letztlich entschieden sich die Liga-Vertreter für eine klassische Liga-Saison im Disney World in Orlando Florida. Dort werden ab 31. Juli zunächst acht Spiele der regulären Saison ausgetragen, bevor anschließend die ersten acht Teams von Eastern und Western Conference in den Playoffs in Best-of-seven-Serien um die NBA-Krone kämpfen.

Anfangs sollen die Partien in drei verschiedenen Arenen auf dem Gelände stattfinden, mit fortschreitender Dauer wird die Anzahl der Sportstätten verringert. In der ersten Playoff-Runde werden wohl einige Spiele auch am Nachmittag (Ortszeit) stattfinden, da der Spielplan eng getaktet ist.

Sind alle NBA-Teams bei dem Turnier dabei?

Nein. Die Liga hat festgelegt, dass bei diesem Modus nur die Mannschaften dabei sind, die innerhalb der Distanz von sechs Siegen zu Platz acht der jeweiligen Conference liegen. Dies bedeutet, dass im Osten lediglich die Washington Wizards als Team außerhalb der Top acht hinzukommen.

Im Westen hingegen sind die New Orleans Pelicans, die Phoenix Suns, die Portland Trail Blazers, die Sacramento Kings sowie die San Antonio Spurs mit von der Partie und wollen noch die Playoffs erreichen. Dazu kommen jeweils die acht bestplatzierten Teams in der jeweiligen Conference. Insgesamt sind also 22 Mannschaften bei dem Turnier am Start.

Welche deutschen Spieler sind dabei?

Gute Nachrichten für die deutschen NBA-Fans: Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Isaiah Hartenstein (Houston Rockets), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) sind aufgrund der Platzierungen ihrer Teams ohnehin dabei.

Durch die Teilnahme der Wizards sind auch Moritz Wagner und Isaac Bonga mit von der Partie.

Wie oft wird auf Corona getestet und was passiert bei einer positiven Diagnose?

Während in Deutschland die Coronapandemie vielerorts unter Kontrolle ist, sind die USA davon noch weit entfernt. Umso wichtiger ist es, die Spieler regelmäßig auf COVID-19 zu testen. Die Liga plant laut "ESPN" tägliche Tests und setzt zudem auf weitere Vorsichtsmaßnahmen wie "Social Distancing" und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wann immer es möglich ist.

Sollte es zu einem positiven Test während des Spielbetriebs kommen, plant die NBA offenbar die Isolation der betreffenden Person und die Beobachtung der Situation bei den Kontaktpersonen des Betroffenen. Sollten allerdings mehrere Spieler und Funktionäre eines Teams mit Corona infiziert sein, könnte dies doch für erhebliche Veränderungen des Turnierablaufs sorgen.

Wie lange ist die Saison 2019/20 angesetzt?

Als letztmöglichen Termin eines siebten Finalspiels hat die NBA den 12. Oktober genannt, die Saison soll also binnen 74 Tagen komplett durchgespielt werden. Sollte es allerdings zu mehreren Corona-Infektionen kommen, könnte dieser Termin in Gefahr geraten.

Sollten die Playoff-Serien der jeweiligen Runden bereits früher beendet sein, könnten die weiteren Runden vorgezogen werden und die Saison könnte dementsprechend auch früher enden.

Wie geht es danach weiter?

Fest steht bereits, dass am 15. Oktober der NBA-Draft 2020 über die Bühne gehen soll, drei Tage später startet die Free Agency. Der Start der Saison 2020/21 ist momentan für den 1. Dezember geplant, doch dieser Termin ist wohl ebenfalls noch flexibel.

Für die NBA-Fans zählt ohnehin erst einmal, dass die aktuelle Saison fortgesetzt wird - und das sogar mit dem klassischen Playoff-Modus. Basketball-Herz, was willst du mehr?

Markus Bosch

