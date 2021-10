Berlin (SID) - Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat es in den Kader der Los Angeles Clippers aus der nordamerikanischen Profiliga NBA geschafft. Der 23-Jährige sicherte sich vor dem Saisonstart in der Nacht zum Freitag bei den Golden State Warriors den letzten Kaderplatz und geht als dritter Center in die neue Spielzeit.

Hartenstein war im Sommer nach LA gekommen und legte in vier Vorbereitungsspielen 7,5 Punkte, 5 Rebounds und 3,5 Assists auf. 2017 war er von den Houston Rockets in der zweiten Runde gedraftet worden, konnte sich aber weder dort noch bei den Denver Nuggets oder den Cleveland Cavaliers nachhaltig durchsetzen.

Medienberichten zufolge geht auch Hartensteins Nationalmannschaftskollege Isaac Bonga mit den Toronto Raptors in die Saison. Demnach setzte sich der Flügelspieler gegen Ishmail Wainright durch und hofft nun auf Einsätze. Bongas Vorbereitung lief allerdings nicht nach Plan. Er erzielte durchschnittlich 1,8 Punkte und 1,8 Rebounds.