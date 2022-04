Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers das Play-off-Ticket in der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst. Im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Meisterrunde unterlagen die Kalifornier den New Orleans Pelicans in eigener Halle mit 101:105 und besiegelten damit ihr vorzeitiges Saisonende. Hartenstein kam in der Partie sechs Minuten zum Einsatz und erzielte dabei zwei Punkte.

Neben den Pelicans zogen auch die Atlanta Hawks in die Play-offs ein. Angeführt vom überragenden Point Guard Trae Young (38 Punkte) setzte sich das Team aus der Olympiastadt von 1996 mit 107:101 bei den Cleveland Cavaliers durch und trifft nun auf die Miami Heat.

Am Wochenende greifen auch zwei Deutsche beim Play-off-Start ins Geschehen ein. Am Samstag hofft Maximilian Kleber nach überstandener Knöchelverletzung auf einen Einsatz gegen die Utah Jazz. Unmittelbar vor dem Auftakt hatte der Profi der Dallas Mavericks, wie er selbst sagte, "einen Schritt nach vorne gemacht" und fühlte sich "bereit für Samstag".

Einen Tag später trifft Daniel Theis mit Rekordmeister Boston Celtics im heimischen TD Garden auf die Brooklyn Nets. Isaac Bonga dagegen hat bei den Toronto Raptors wohl kaum Aussichten auf einen Einsatz bei den Philadelphia 76ers.

Dennis Schröder (Houston Rockets) sowie Rookie Franz Wagner und sein Bruder Moritz (Orlando Magic) waren mit ihren Teams in der Hauptrunde jeweils klar gescheitert.