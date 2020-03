Köln - Im Duell der Basketball-Superstars hat sich LeBron James mit seinen Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks um Vorjahres-MVP Giannis Antetokounmpo durchgesetzt. Die Lakers, Spitzenreiter der Western Conference in der nordamerikanischen Profiliga NBA, gewannen im heimischen Staples Center gegen das beste Team im Osten mit 113:103. Damit haben die Lakers wie die Bucks ihren Platz in den Play-offs bereits sicher.

James steuerte 37 Punkte, acht Rebounds und acht Assists zum Sieg der Kalifornier bei. Sein kongenialer Partner Anthony Davis kam auf 30 Punkte und neun Rebounds. Gegen diese Offensivstärke reichten auch 32 Punkte und elf Rebounds von Antetokounmpo nicht.

Oklahoma City feiert ungefährdeten Sieg

Einen ungefährdeten Sieg feierte unterdessen Nationalspieler Dennis Schröder. Mit seinen Oklahoma City Thunder gewann der 26-Jährige bei den weiterhin schwachen New York Knicks 126:103, Schröder kam von der Bank und brachte es auf 16 Punkte. In der Western Conference rückt für OKC die Teilnahme an der Endrunde damit immer näher.

Gleiches gilt für die Dallas Mavericks um Maximilian Kleber. Gegen die Memphis Grizzlies setzten sich die Texaner 121:96 durch. Kleber kam nur auf neun Punkte und vier Rebounds. Punktbester Werfer war Kristaps Porzingis mit 26 Zählern, Jungstar Luka Doncic kam auf 21 Punkte. Sowohl Oklahoma als auch die Mavericks haben bereits elf Siege Vorsprung auf einen Nicht-Play-off-Platz.

Ebenfalls erfolgreich waren Moritz Wagner und Isaac Bonga mit den Washington Wizards. Gegen die Atlanta Hawks gewann das Team aus der US-Hauptstadt 118:112. Wagner erzielte zehn Punkte, Bonga sieben. Eine Niederlage gab es hingegen für Daniel Theis und die Boston Celtics. In eigener Halle unterlag der Rekordmeister gegen Utah Jazz 94:99. Theis kam auf zwölf Zähler. Als Dritter im Osten ist die Play-off-Teilnahme für Boston aber nur noch Formsache.

Immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:00 Uhr "Locker Room - das US-Sport Magazin" auf ProSieben MAXX.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.

Anzeige: Die NBA live und on demand auf DAZN