München - Gut zwei Wochen ist es her, da sorgte der Mega-Deal zwischen den Brooklyn Nets und den Philadelphia 76ers in der NBA für Aufsehen. James Harden heuerte in Philly an, die Sixers konnten endlich die Saga um Ben Simmons beenden.

Nun stand "The Beard" erstmalig für sein neues Team auf dem Parkett und legte ein exzellentes Debüt hin. Beim 133:102-Sieg seiner Franchise gegen die Minnesota Timberwolves verfehlte Harden mit 27 Punkten, acht Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double nur knapp. Mit 35 Minuten Spielzeit stand er zudem von allen Startern am längsten auf dem Feld.

James Harden und Joel Embiid harmonieren

Mit seinem kongenialen Partner Joel Embiid, der mit 34 Zählern Topscorer seines Teams war, kam derweil sogar Harmonie auf. Dies spiegelte sich auch in den Statistiken wider. Nach den ersten drei Vierteln waren beide an 80,4 Prozent aller Punkte ihrer Franchise beteiligt.

"Ich bin in meiner Karriere noch nie so oft frei gewesen", freute sich Embiid im Anschluss und lobte seinen neuen Co-Star: "Es waren viele einfache Baskets, früher musste ich mir alles hart erarbeiten."

Mit einer Bilanz von 36:23 stehen die Sixers im Osten aktuell auf Rang drei.

