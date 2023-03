Köln (SID) - Ein Buzzerbeater von Nationalspieler Maximilian Kleber hat in der NBA den Sieg der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers besiegelt. Der 31-Jährige erzielte den spielentscheidenden Dreier zum 111:110 aus gut acht Metern Entfernung zum Korb. Das Zuspiel kam von Kyrie Irving, der nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt war. Für Kleber war es der erste Matchwinner seine Karriere.

Insgesamt kam Kleber in einer knappen halben Stunde Spielzeit auf zehn Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder erzielte für die in letzter Sekunde geschlagenen Lakers in 29 Minuten 15 Punkte. Beide Teams mussten ohne ihre verletzten Topstars auskommen: Bei Dallas fehlte Luka Doncic, bei den Lakers LeBron James.

Die Mavericks zogen im Kampf um einen Platz in den Play-offs als Sechster in der Western Conference mit dem amtierenden Champion Golden State Warriors gleich. Die Lakers fielen auf Platz zehn zurück und müssen um die Teilnahme an den Play-offs bangen.