München - Neben der 98:125-Niederlage bei den Los Angeles Clippers mussten die Charlotte Hornets in diesem Spiel noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Rookie LaMelo Ball hat sich laut Adrian Wojnarowski von "ESPN" einen Knochen in der rechten Hand gebrochen - offenbar in der Nähe des Daumens.

ESPN story on a fractured wrist likely ending LaMelo Ball's spectacular rookie season with Charlotte: https://t.co/9dX5l8ErGS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2021

Damit droht dem 19-Jährigen, bislang klarer Favorit auf den Rooke-of-the-Year-Award (ROY), wohl das vorzeitige Saison-Aus. Bevor sich Ball aber für weitere Behandlungsschritte entscheidet, wolle er laut Medienberichten noch eine zweite Meinung von Medizinern einholen. In der laufenden NBA-Saison schaffte Ball durchschnittlich 15,9 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,1 Assists und 1,6 Steals bei 2,8 Turnover pro Spiel.

