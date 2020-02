Los Angeles - Die Los Angeles Lakers haben Basketball-Ikone Kobe Bryant beim ersten Heimspiel nach dessen Tod mit einer emotionalen Trauerfeier gedacht. In einer gut 30-minütigen Show erinnerten die Lakers vor dem Anpfiff der Partie gegen die Portland Trail Blazers in der Nacht zum Samstag an den fünfmaligen NBA-Champion, der am vergangenen Sonntag zusammen mit seiner Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen in einem tragischen Helikopterabsturz umgekommen war.

"Kobe,Kobe"-Rufe schallen durch die Arena

Im Staples Center eröffnete Soulstar Usher die Zeremonie mit dem Klassiker "Amazing Grace", zuvor waren bereits laute "Kobe, Kobe"-Rufe durch die Arena geschallt. Danach richtete sich Bryant, der von 1996 bis 2016 für die Lakers aktiv gewesen war, selbst in einem rund sechs Minuten langen Videoclip, der die größten Momente in dessen Leben Revue passieren ließ, an die Fans.

LeBron James hält herzergreifende Rede

Nach einer 24,2 Sekunden langen Pause (eine Anspielung auf die Rückennummern von Bryant und seiner Tochter) sang die Musikgruppe Boyz II Men aus Bryants Geburtsstadt Philadelphia die US-Nationalhymne "The Star Spangled Banner". In der ausverkauften Halle waren lediglich zwei Sitze direkt am Spielfeldrand freigeblieben - in Ehren Bryants und seiner Tochter wurden sie mit ihren Basketball-Trikots freigehalten.

Im Anschluss sprach Lakers-Superstar LeBron James erstmals seit Bryants Tod persönlich zur Öffentlichkeit. "Wenn ich mich in dieser Arena umschaue, sehe ich, dass wir alle trauern, wir sind alle getroffen, all unsere Herzen sind gebrochen", sagte James im Trikot seines verstorbenen Freundes.

Ein Denkmal, so James, würde Bryant mit Sicherheit in Zukunft bekommen, aber dieser Abend sei "eine Feier von 20 Jahren Blut, Schweiß und Tränen". James verabschiedete sich von Bryant mit den selben Worten wie jener bei seinem Rücktritt im Jahr 2016: "In den Worten von Kobe Bryant: Mamba Out", sagte er und fügte selbst hinzu: "Aber in unseren Worten: 'Niemals vergessen'."

Alles zu dieser Tragödie auch bei "Locker Room", am Samstag um 21 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.