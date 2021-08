München/Dallas - Luka Doncic ist einer der Superstars in der NBA und unumstrittener Führungsspieler der Dallas Mavericks.

So verwundert es nicht, dass die Franchise aus Texas großes Interesse an einer Verlängerung und einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem 22-Jährigen hat.

Wie "ESPN" nun unter Berufung auf Doncic-Agent Bill Duffy berichtet, scheint auch der Spieler seine Zukunft im "Lone Star State" zu sehen und einer Ausdehnung seines Kontrakts zugestimmt zu haben.

NBA: Doncic verlängert wohl bei den Dallas Mavericks

Demnach erhält der dritte Pick das Drafts 2018 einen Fünfjahresvertrag mit dem maximalen Gehaltvolumen von 207 Millionen US-Dollar, das letzte Vertragsjahr beinhaltet zudem eine Spieleroption.

"Heute wird ein Traum für mich wahr. Basketball hat mir so viel gegeben und mich an so viele unglaubliche Orte geführt. Ich fühle mich geehrt und freue mich, weiterhin in Dallas zu bleiben und ein Teil der Mavericks zu sein", wird Doncic von "ESPN" zitiert.

NBA: Nowitzki an Doncic-Verlängerung beteiligt

Bei den Vertragsverhandlungen hatte wohl auch der ehemalige deutsche NBA-Spieler Dirk Nowitzki seine Finger im Spiel. Demnach war die Mavs-Legende in ihrer Funktion als Sonderberater Teil einer Delegation um Besitzer Marc Cuban und Head Coach Jason Kidd, die am Montag nach Slowenien reiste, um den Vertrag zu finalisieren.

Dessen Unterzeichnung inklusive anschließender Pressekonferenz soll für Dienstag geplant sein.

