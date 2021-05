München - Der souveräne 124:97-Sieg der Dallas Mavericks gegen die Cleveland Cavaliers hatte für Superstar Luka Doncic ein vorzeitiges Ende.

Der 22-jährige Slowene der Mavericks flog zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem "aggressiven Schlag in den Unterleib" gegen Collin Sexton aus dem Spiel.

Luka gets ejected for hitting Collin Sexton 😳 pic.twitter.com/op2KXrPAdT — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2021

"Ich weiß, dass ich ihn erwischt hatte. Aber ich wusste nicht wo, bis ich das Replay sah", sagte Doncic nach der Partie: "Es waren einfach nur zwei Spieler, die um einen Rebound kämpfen, denke ich."

Zunächst sahen sich die Schiedsrichter die Aktion von Doncic gegen Sexton lediglich an, um herauszufinden, ob das Foul vor oder nach Ablauf der Wurfuhr stattfand. Dabei erkannten die Unparteiischen dann einen vermeintlich, absichtlichen Schlag des Mavs-Stars.

Doch selbst Sexton nahm seinen Gegenspieler in Schutz. "Am Ende des Tages war es nur ein Basketballspielzug", sagte Clevelands Guard: "Wenn jemand mit den Händen Kontakt initiiert, schlägt man meistens nach unten, also war das alles okay. Es war nur ein Boxout."

Nach dem Sieg gegen die Cavaliers sind die Dallas Mavericks als Fünftplatzierte in der Wester Conference weiterhin auf Playoff-Kurs.

