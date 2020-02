Los Angeles - Basketball-Trainer Steve Clifford vom NBA-Klub Orlando Magic muss wegen Schiedsrichterbeleidigung tief in die Tasche greifen. Die Liga belegte Clifford mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Dollar (22.800 Euro).

Der Coach war am Donnerstag ausgerastet, weil er in der Schlussphase der 103:105-Niederlage bei den New York Knicks erfolglos um eine Auszeit gebeten hatte.

Die "Unaufmerksamkeit" der Unparteiischen im letzten Ballbesitz seines Teams kritisierte er im Nachgang ebenfalls öffentlich.

