Köln (SID) - Die Dallas Mavericks haben ohne die verletzten Luka Doncic und Maximilian Kleber eine Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einstecken müssen. Die Texaner verloren bei den Cleveland Cavaliers mit 99:100 nach Verlängerung. Der slowenische Star Doncic laborierte an einer Muskelverletzung, Kleber fehlte wegen einer Oberschenkelblessur.

Dallas belegt in der Western Conference den neunten Platz, verlor allerdings vier der letzten sechs Spiele. Die Cavaliers feierten den dritten Sieg in Folge und belegen den dritten Platz in der Eastern Conference.