Köln (SID) - Franz und Moritz Wagner finden mit Orlando Magic in der NBA keinen Weg zum Sieg. Die deutschen Brüder verloren mit ihrer Mannschaft am Samstag bei den Los Angeles Clippers durch einen Wurf 2,2 Sekunden vor der Schlusssirene 104:106 (44:49) - es war die vierte Niederlage in Serie und die zehnte aus den vergangenen elf Spielen.

Rookie Franz Wagner war dabei mit 20 Punkten drittbester Werfer seines Teams hinter Cole Anthony (23) und Terrence Ross (22), der mit Ablauf der Uhr einen Dreier zur möglichen Überraschung vergab. Moritz Wagner steuerte für die Magic (Bilanz 5:22 Siege) sieben Punkte bei. Isaiah Hartenstein machte im Staples Center sechs Punkte für die Clippers (15:12).

Ebenfalls nichts zu holen gab es für Daniel Theis und die Houston Rockets. Die Rockets verloren bei den Memphis Grizzlies mit 106:113. Theis erzielte bei seiner Rückkehr aufs Parkett acht Punkte.

Gedulden muss sich Superstar Stephen Curry bei seiner Jagd auf den Drei-Punkte-Rekord von Ray Allen (2973 Punkte). Bei der 93:102-Niederlage der Golden State Warriors bei den Philadelphia 76ers traf Curry (2966) drei Dreier. Durch die Niederlage rutschten die Warriors auf Platz zwei in der Western Conference ab.