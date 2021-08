Frankfurt am Main - Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat für die kommende Saison der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Vertrag bei den Toronto Raptors unterschrieben. Dies gab der Meister von 2019 in der Nacht auf Donnerstag bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Bonga spielte die letzten beiden Jahre bei den Washington Wizards und war in diesem Sommer als Free Agent auf dem Markt.

Voraussichtlich wird sich der deutsche Olympiateilnehmer zunächst im Trainingscamp für den finalen 15-Mann-Kader des kanadischen Klubs empfehlen müssen. Bonga war 2018 in der zweiten Runde von den Los Angeles Lakers gedraftet worden, nach einer Spielzeit zog es ihn weiter nach Washington. Die kommende NBA-Saison beginnt am 19. Oktober.

