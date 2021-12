München - Im Kampf gegen das Coronavirus setzt die NBA ihre Pro-Impf-Kampagne weiter fort.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird es für ungeimpfte Spieler ab dem 15. Januar vor allem in Hinblick auf Reisen ins Ausland ungemütlich. So dürfen diese Spieler ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nach Kanada einreisen, um Auswärtsspiele bei den Toronto Raptors zu absolvieren.

Die kanadische Regierung beschloss unlängst, dass generell nur noch geimpfte Personen aus dem Ausland einreisen dürfen. Die NBA macht hier ab sofort keine Ausnahme mehr. Zudem dürfen ungeimpfte Athleten, die keine US-Staatsbürger sind, ab sofort bei einer Reise ins Ausland nicht wieder in die USA zurückkehren.

Auch NHL verschärft Regeln

Die neuen Beschlüsse von der kanadischen Regierung betrifft neben den Basketballern auch die Eishockey Liga NHL: "Spieler, die weiterhin ungeimpft sind, dürfen in Kürze nicht mehr nach Kanada einreisen. Sie können dann weder gegen die Toronto Raptors in der NBA noch in einer der sieben kanadischen NHL-Arenen spielen", erklärte der kanadische Gesundheitsminister Marco Mendicino am Freitag.

Geklärt werden muss noch, ob die Regelungen auch für kanadische Athleten gilt, die zwischen den beiden Nachbarländer hin und her reisen und ungeimpft sind. Sowohl Teams aus der NHL und NBA sind angehalten, bis Freitag eine Liste aller ungeimpften Spieler bei den Liga-Bossen einzureichen.

Trotz der massiven Einschränkungen haben die Anpassungen in der Realität wohl nur wenig Einfluss auf den Spielbetrieb. Während in der NBA 97 Prozent aller Spieler vollständig geimpft sind, hat die gesamte NHL derzeit nur einen Spieler, der noch kein Vakzin gegen das Coronavirus erhalten hat.

